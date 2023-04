Come cambia il ranking Uefa delle squadre per club (quello generale, basato sui risultati degli ultimi 5 anni in Europa) dopo i due quarti di finale di Champions che hanno visto passare City e Real da una parte e Milan e Inter dall'altra? I nerazzurri staccano la Roma (che oggi però può replicare) al decimo posto, salgono i rossoneri, comunque lontani dalle prime posizioni, mentre c'è un cambio al vertice. Vediamo la posizione di tutte le italiane e delle prime 20 in assoluto