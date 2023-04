Nel corso di Siviglia-Manchester United il giornalista Cristobal Soria, tifoso del club andaluso, ha dato vita a un vero e proprio show. Gioia incontenibile ad ogni gol, prima si è strappato la maglietta per la troppa foga, poi nel finale non è riuscito a trattenere le lacrime per la troppa commozione

Quando la tua squadra del cuore vince, puoi arrivare a fare qualsiasi cosa. Lo sa perfettamente Cristobal Soria , giornalista spagnolo e grandissimo tifoso del Siviglia , che si è reso protagonista di una serie di aneddoti curiosi nel corso del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra gli andalusi e il Manchester United , clamorosamente eliminato. Durante la trasmissione 'El Chiringuito Live', per la quale stava seguendo e commentando in diretta come sempre la partita del Siviglia, Soria ha dato vita a un vero e proprio show .

Addio maglietta! Poi le lacrime

Dopo un'esultanza parecchio focosa già dopo il primo gol del Siviglia, Soria ha poi dato il meglio di sé sempre nel corso del primo tempo: al momento del presunto raddoppio, il giornalista è impazzito di gioia e non è riuscito a contenersi, strappandosi addirittura la polo per la troppa foga. Peccato per lui, però, che la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco. Ma poco male: Cristobal ha cambiato maglietta e nella ripresa il secondo gol è arrivato davvero. Gioia incontenibile, divenuta poi commozione nel finale, quando il Siviglia ha firmato il definitivo 3-0: Soria non è riuscito a trattenere le lacrime. Ora la sua speranza è che il club spagnolo possa superare la Juventus, avversaria in semifinale, e arrivare in fondo: chissà se avrà abbastanza magliette nel suo comodino...