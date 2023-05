Di Maria: "Futuro? Ne parliamo, qui sono felice"

Un occhio all'Europa League e l'altro al futuro. Angel Di Maria è concentrato sulla semifinale d'andata contro il Siviglia, ma a tenere banco è anche il suo contratto con la Juventus, in scadenza il prossimo 30 giugno. Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante si è detto sereno sul tema: "Si parla tanto, ma la testa è al Siviglia. Stiamo parlando, sono felice qui. Per ora pensiamo al Siviglia, poi vedremo cosa accadrà". El Fideo ha poi aggiunto in conferenza stampa: "Non cambia se andremo o meno in Champions, per me è indifferente. Con la penalizzazione che va e viene cerchiamo di restare concentrati sul campionato, pensando che siamo secondi. A noi tocca dedicarci al campo e conquistare punti, al resto ci pensa il club".