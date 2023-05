Bove: "Il gol? Ho sentito un mare di emozioni"

Il centrocampista giallorosso si gode il gol che ha deciso il match con il Leverkusen: "Non sono un freddo, sono contento per il gol ma soprattutto per questa vittoria". Una rete che lo fa diventare il giocatore più giovane di sempre della Roma a segnare in una semifinale europea. Sul DNA europeo della squadra: "Se in Europa non metti la cattiveria giusta vai in difficoltà e noi abbiamo disputato una grande partita"

LE PAGELLE