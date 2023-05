Paulo Dybala ha svolto metà seduta di martedì in gruppo e metà individualmente. Per la vigilia è previsto che svolga l'intero allenamento e si va verso una sua convocazione per la semifinale di ritorno di Europa League. Difficile invece vederlo in campo dal 1. Ecco perché... Condividi

Dybala verso la convocazione per Bayer-Roma, dopo aver ripreso a lavorare in gruppo per metà della seduta dell’antivigilia. Questo mercoledì farà lavoro completo in gruppo, ma difficile possa fare il titolare. La caviglia infortunata non gli consente giorni ravvicinati di lavoro sul campo e la condizione non è da 90’ per una partita che sarà certamente intensa.

Determinante anche a mezzo servizio La sua qualità rimane un fattore imprescindibile per la Roma, ma al momento può essere considerata solo part time. Contro il Feyenoord i suoi 47 minuti in campo erano stati il manifesto della qualità con un gol gioiello che aveva portato la Roma in semifinale.

La probabile formazione Nella partita d’andata col Bayer Dybala è entrato nella parte finale del secondo tempo, manifestando una condizione non ottimale. Il problema alla caviglia non è ancora risolto completamente e per questo Mourinho difficilmente si affiderà a lui dall’inizio. Visto l’1-0 dell’andata, probabile il sistema di gioco con un centrocampista in più e un solo attaccante: Wjinaaldum dietro Abraham, con Matic, Bove e Pellegrini a formare un terzetto di centrocampo efficiente in tutte e due le fasi.