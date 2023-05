L'allenatore dopo l'eliminazione di Siviglia: "Quando giochi queste partite i dettagli fanno differenza. Sono passaggi che vanno fatti, soprattutto per i ragazzi con meno esperienza. Non ho nulla da rimproverare alla squadra" SIVIGLIA-JUVE 2-1: HIGHLIGHTS Condividi

Juve eliminata. Passa in finale il Siviglia che ribalta il gol di Vlahovic con Suso e Lamela. Un momento chiave è stato il 2-1 ai supplementari: da una grande chance per Chiesa alla rete del Siviglia: "Quando giochi queste partite i dettagli fanno differenza, da far gol a prenderlo è un attimo - ha detto a Sky Sport Allegri -. Ma sono passaggi che vanno fatti, soprattutto per i ragazzi con meno esperienza internazionale. È stata una partita maschia, con tanti contrasti, anche bella. Abbiamo pagato sul secondo gol, potevamo segnare prima noi. Abbiamo sbagliato anche qualcosa sull'1-0. È stata una partita equilibrata, poi sono stati più bravi loro".

"Nulla da rimproverare alla squadra" "La stagione senza coppe? Quando arrivi in fondo ci sono tante alte che non sollevano trofei. La nostra è stata un'annata difficile. E, ripeto, è attraverso queste partite che si cresce. Ora recuperiamo le energie in campionato, dove dobbiamo arrivare secondi". Domanda di Alex Del Piero: "Kean e Iling hanno fatto bene, avete creato molto, ma cosa non è andato?" Allegri: "Contro difensori che avrebbero sofferto la profondità ho scelto loro due". Sulla gara: "Dispiace, i ragazzi lo meritavano. In un'annata del genere le energie sono diverse da quelle di un'annata normale. Hanno fatto una bella partita, non ho nulla da rimproverare".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Europa League Le pagelle di Siviglia-Juventus 2-1 Il Siviglia batte la Juve nel ritorno della semifinale di Europa League e va in finale: finisce 2-1 per gli spagnoli. Szczesny e Vlahovic i migliori tra i bianconeri, Locatelli e Di Maria non sufficienti, Cuadrado e Chiesa i peggiori. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan JUVENTUS SZCZESNY voto 7 GATTI voto 6 BREMER voto 6,5

"Smaltire delusione e secondo posto" Intervento anche di Giorgio Chiellini in collegamento dagli Usa: "La squadra ha giocato bene, le scelte sono state giuste, dispiace per i dettagli. Ora c'è da arrivare secondi, è un obiettivo importante". Allegri: "Sono d'accordo, serve migliorare la classifica degli ultimi due anni e smaltire la delusione. Qualcuno stasera non ha giocato e ci sarà con l'Empoli".