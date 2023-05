Mou e la finale: "Col Siviglia sarà durissima"

Sempre lucido, elegante e sensibile José Mourinho anche dopo aver conquistato la finale di Europa League dopo lo 0-0 di Leverkusen: "Il messaggio di forza che abbiamo dato oggi qui a Leverkusen è un messaggio di forza che vogliamo dare all'Emilia Romagna , siamo felici a Roma ma non possiamo dimenticare la tristezza di quella gente - esordisce così l'allenatore della Roma - Sulla mia squadra vi dico che noi curiamo i piccoli dettagli. Se non avessimo avuto Smalling in panchina oggi forse non l'avremmo vinta. Avevamo perso Spinazzola , poi Celik , se non ci fosse stato Chris sarebbe stato difficile, questo per dire che i piccoli dettagli fanno la differenza. Bove ha fatto il quinto di destra, ci sono ragazzi che danno tutto, è un accumulo di lavoro, di esperienza, di saggezza tattica che abbiamo. Abbiamo saputo portare la gara nella direzione delle nostre forze e abbiamo saputo nascondere i problemi. Non si può chiedere di più , solo una cosa ai tifosi, questi ragazzi meritano qualcosa di speciale".

"Io nella storia? Voglio solo aiutare questi ragazzi a crescere"

Seconda finale europea consecutiva alla guida dei giallorossi, un risultato storico: "La mia preoccupazione non è restare nella storia della Roma ma aiutare i ragazzi a crescere e a fare cose importanti per portare gioia a questa gente e oggi c'è una gioia molto grande per questa nuova finale europea - spiega - Non ho esultato correndo? Non mi manca l'agilità, per me è difficile giocare contro i miei amici (Xabi Alonso), è uno dei miei, ovviamente faccio fatica quando succede questo". Durante l'intervista arriva il nome dell'altra finalista, è il Siviglia che ha eliminato la Juve: "Tre finali europee e ci sono tre squadre italiane, Juve o Siviglia sono squadre fortissime, la mia preoccupazione era per noi, con il Siviglia sarà durissima, ci penseremo dopo, adesso abbiamo il campionato".