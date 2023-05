Pellegrini: "Noi una famiglia, fatta un'impresa"

Simbolo della Roma, gara di grande sacrificio e seconda finale consecutiva conquistata con la fascia al braccio. Lorenzo Pellegrini parla al termine della sfida pareggiata a Leverkusen con il Bayer che vale la finale di Europa League per i giallorossi: "Ci sono moltissime cose in cui la Roma deve e può migliorare, ma il sacrificarsi, avere un'identità forte, da gruppo vero, non ce l'ha nessuno - dice - Il Bayer è una squadra forte, ha individualità importanti, ha palleggio, stavano perdendo e dovevano attaccare. Ci siamo messi lì come una famiglia e siamo riusciti in questa piccola impresa". Un Pellegrini esempio per i compagni per lo spirito di sacrificio messo in campo: "Diciamo che io cerco di essere sempre in prima linea quando c'è da assumersi delle responsabilità. I miei compagni fanno affidamento su questo, ci sono stati dei momenti in cui qualcuno doveva prendersi la responsabilità di prendere il pallone, farsi fare fallo, provare una giocata. È il mio modo di giocare".