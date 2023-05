L'esterno della Roma è stato sostituito dal Zalewski al 34' di Bayer Leverkusen-Roma a causa di un problema fisico. Per Spinazzola si tratta di un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Il giocatore comunque è rimasto in panchina per tutta la gara. E' l'ennesimo infortunio della stagione per la squadra di Mourinho che ha già perso Karsdorp, Kumbulla e Llorente.

