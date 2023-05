Serie A

Nicolò Fagioli, in seguito all'infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-Juventus, ha riportato la frattura della clavicola destra. Nella giornata di domani verrà sottoposto ad un intervento chirurgico. Per i giallorossi ennesimo problema muscolare stavolta per Spinazzola che ha lasciato il campo nel primo tempo. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A