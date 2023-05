La Roma vola in finale di Europa League dopo lo 0-0 in casa del Bayer e dopo la vittoria all'andata con il gol di Bove. Dopo la festa in campo, è scattata quella nello spogliatoio con i giocatori che hanno intonato un coro: "Ce ne andiamo in finale". Guarda il video pubblicato sull'account Twitter del club giallorosso

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI