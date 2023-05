Tutte le info sui biglietti per Siviglia-Roma

Oggi è già una giornata decisiva per acquistare i biglietti per la finale di Europa League fra Roma e Siviglia che si giocherà a Budapest, nella Puskas Arena, il 31 maggio. La Roma si è qualificata dopo lo 0-0 in casa del Bayer Leverkusen (all'andata 1-0 firmato Bove), mentre il Siviglia ha eliminato la Juventus (1-1 a Torino, 2-1 al ritorno dopo i supplementari). L'Uefa ha chiuso il 28 aprile scorso la prima fase di vendita che ha riguardato 16.200 biglietti. I restanti 46.800 saranno suddivisi in 15.000 per ciascuna finalista, gestiti direttamente dai club. La Roma ha già reso note le modalità di acquisto dei tagliandi, specificando che il primo step sarà la prenotazione di un codice di accesso (consentirà l’acquisto di un solo biglietto), che permetterà in un secondo momento di finalizzare l’acquisto tramite il portale di vendita gestito dalla Uefa.