Dybala, a Budapest tra 9 giorni per la finale di Europa League, ci sarà, ma non è sicuro di recuperare per la Fiorentina nel prossimo turno di campionato. L'argentino ha saltato l'ultima gara pareggiata 2-2 contro la Salernitana, non andando nemmeno in panchina. Solo precauzione, non essendo al cento per cento e proprio in vista della finalissima col Siviglia. Nel pre gara anche Tiago Pinto lo aveva confermato: "Come tutti hanno visto ha preso una botta incredibile contro l'Atalanta, sta recuperando. Oggi non si sentiva al cento per cento e abbiamo deciso di non farlo giocare. Stiamo tutti lavorando per portarlo nella miglior condizione possibile per Budapest".