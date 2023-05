Nell'allenamento di giovedì 25 maggio tre giocatori hanno svolto un lavoro differenziato: problema alla caviglia per Dybala, sta portando avanti il suo percorso di recupero per essere presente a Budapest. Anche per Pellegrini un problema alla caviglia: nulla di grave, sarà presente per la finale di Europa League. Spinazzola ha un fastidio muscolare, spera di poter partire insieme alla squadra in direzione Ungheria

Mancano sei giorni alla finale di Europa League. Mercoledì 31 maggio la Roma sfiderà il Siviglia a Budapest, José Mourinho spera di arrivare a questo importante appuntamento con più giocatori possibili a disposizione. Nella seduta di giovedì 25 maggio, proprio in occasione del Media Day, tre calciatori hanno svolto un lavoro a parte. Dybala sta portando avanti il suo percorso di recupero per essere presente a Budapest nonostante il problema alla caviglia. Anche per Pellegrini un problema alla caviglia, ha subito un colpo contro il Bayer Leverkusen: nulla di grave, salterà la Fiorentina, ma il centrocampista sarà presente per la finale di Europa League. Spinazzola ha un fastidio muscolare, sta svolgendo un allenamento differenziato per poter partire insieme alla squadra in direzione Ungheria.