C'è tanta "Serie A" nel Siviglia. Da Suso e Lamela , giustizieri della Juve in semifinale, sino al Papu Gomez, l'ultimo arrivato in Liga. La sua stagione non è stata però facilissima: "Non pensavamo di poter arrivare in finale , il cambiamento della squadra da due mesi è stato notevole. Ora stiamo pensando al campionato, abbiamo il Real Madrid in casa ma la finale comunque in testa c'è, pian piano inizieremo a pensarci". Il segreto è stato il cambio di allenatore: "Mendilibar è umile, viene dal basso, ha fatto tutte le categorie e si merita tutto, è onesto e dice tutto senza filtri. Con gli allenatori prima non facevamo risultati e non avevamo identità come squadra, Mendilibar ha avuto il giusto comportamento e la necessaria semplicità, ha messo i giocatori nei suoi ruoli, non fa esperimenti".

"Spero che Dybala e Spinazzola giochino"

Gomez conosce bene la Roma: "Si tratta di una big d'Europa, ha giocatori importanti, dobbiamo stare attenti, Mourinho prepara molto bene le partite. Non ho sentito Dybala, spero possa giocare. Ho avuto anche Spinazzola come compagno, è uno dei migliori terzini italiani, con loro in campo ci sarà spettacolo per la gente. Per me è stata una stagione particolare, per la prima volta sono stato fermo tanti mesi per un infortunio alla caviglia e finire con un trofeo sarebbe grandioso". Il futuro non sembra in discussione: "Qui mi trovo bene, anche la mia famiglia, la città è spettacolare e ho ancora un anno di contratto". Eppure la nostalgia per l'Italia c'è: "Seguo ancora l'Atalanta anche se ci sono pochi miei ex compagni, hanno un allenatore fantastico e speriamo possa giocare in Europa. Cosa mi manca? Il cibo".