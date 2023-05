Nel Media Day della finale di Europa League, Mourinho parla a Sky della condizione dei giocatori infortunati in vista del Siviglia: "Pellegrini lo recuperiamo, Spinazzola forse, Dybala spero di averlo per la panchina". Sulla possibile doppietta Conference-Europa League: "Tirana è già storia, questa è ancora da giocare. Questo gruppo a livelli umani è uno dei migliori che abbia mai avuto". Sulla permanenza a Roma: "Il mio focus è la finale, il futuro non mi interessa". E Matic ed El Sharaawy lo elogiano...

José Mourinho ha già giocato cinque finali europee, ma non vede l'ora della sesta: "Peccato non sia già domani...", dice ai microfoni di Sky Sport nel Media Day della finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue parole in esclusiva per Sky Sport:

Esattamente un anno fa, 25 maggio, alzavate il trofeo a Tirana. Un anno dopo cosa rappresenta per voi questa finale a Budapest?

"Tirana di un anno fa è storia, è lì. Fatto e finito, è memoria per tanti. Speriamo che tra tanti anni i bambini possano ricordarla coi figli. Questa è una gara che vogliamo giocare, ce la giocheremo mercoledì. Siamo carichi. Carichi perchè questa è una squadra che ha qualità"

Come si affronta tatticamente il Siviglia?

"Una squadra che vince sempre l'Europa League, che viene dalla Champions. Una squadra forte, però abbiamo una partita da giocare, abbiamo le nostre qualità e i nostri problemi che sempre cerchiamo di nascondere".

Quali sono le vostre certezze in questo momento sul piano tecnico?



"La certezza è che saremo lì e non andremo in vacanza, anche se la città è molto bella. Vogliamo giocarla questa finale e non vediamo l'ora. Lo stadio è bello, non ci andremo in vacanza".

Spinazzola, Pellegrini e Dybala come prosegue la gestione degli infortuni?

"Lorenzo è recuperabile, non ci sarà a Firenze perché ha un piccolo problema non preoccupante ma utilizzarlo sabato sarebbe un rischio. Da domenica inizierà ad allenarsi normalmente con noi. Da Paulo non mi aspetto nulla: se potrà andare in panchina e potrà darci un piccolo aiuto come col Feyenoord già sarà qualcosa di positivo. Spinazzola è in dubbio, spero di recuperarlo: non per sabato ma per la finale. Se Leo lunedì/martedì dà segnali positivi spero di averlo".

Dovesse riuscire in questa doppietta, come la collocherebbe nella sua carriera?

"Per il momento non c'è doppietta, c'è una Conference che abbiamo vinto e una finale che dobbiamo giocare. Non mi piace parlare di doppietta perché non c'è: quello che dico è che mi piace il lavoro svolto qui dal primo giorno. Non è la rosa più forte con cui ho lavorato a livello di qualità e quantità, ma a livello umano è una squadra tra le top nella mia carriera".