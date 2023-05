L'allenatore giallorosso alla vigilia della finale: "Non ho nessun contatto con altri club. Coi miei capitani ho già parlato. Dybala? 20-30 li ha. Siamo qui perché siamo un gruppo. Sempre insieme, nel bene e nel male. Per vincere serve un livello altissimo". La partita live mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW LA VIGILIA LIVE - LO SPECIALE Condividi

Manca sempre meno alla finalissima di Europa League. Budapest, Roma contro Siviglia. Tutte le parole di Mourinho alla vigilia a Sky Sport in attesa della partita.

In conferenza ha detto che non ha contatti con altri club per il futuro. E che ha già parlato con i capitani Pellegrini e Mancini, spiegando loro la situazione… "Sì, con loro sono stato obiettivo. Quando la risposa sarà pubblica? Non lo so. Domenica finisce il campionato e andrò in vacanza". In vacanza col un nuovo trofeo? "Ci proviamo, lavoriamo per questo. Non è solo il lavoro degli ultimi tre giorni, ma una combinazione di allenamento, esperienza, dialogo, lavoro di campo. Dobbiamo prendere tutto questo e metterlo in finale. L'avversario è di alto livello con grande esperienza in questi momenti. Per vincere serve un livello altissimo".

Quanto è cresciuta la Roma in questi due anni? "I giocatori che sono rimasti hanno avuto un'evoluzione importante. Hanno fatto 30 partite di coppe europee, con due finali. È un capitale di esperienza importante. Ci potrà aiutare". È stato un percorso virtuoso in Europa. La mentalità è stata trasferita alla squadra "Ci siamo, ma ci siamo come gruppo. Come una famiglia. Non siamo sufficientemente bravi individualmente, né io né i giocatori, per essere qui da soli, siamo qui perché siamo un gruppo. Sempre insieme, nel bene e nel male. Ed è questo che si vedrà in campo". Dybala come sta? L'ultima volta aveva parlato di 15-20 minuti? "Ci sarà".

Mou in conferenza stampa sul futuro: "No contatti con altri club" Il Triplete con l'Inter accadeva tredici anni fa, poi l'addio immediato: "Sul futuro dovete chiedere a Mendilibar, che non ha un contratto e ha una situazione diversa dalla mia - ha detto Mou in conferenza -. Ho parlato coi miei due capitani (Pellegrini e Mancini, ndr), mi hanno chiesto una cosa simile. Ho risposto in modo più obiettivo ma loro non diranno nulla. È una cosa tra me e loro, sanno cosa penso. Ci sono comunque grandi differenza con la situazione con l'Inter. Al tempo era già tutto fatto col Real, mentre ora ho zero contatti con altri club. Ora pensiamo solo a noi".

Su Dybala "Ha 20-30 minuti nelle gambe" - è stata la risposta di Mou poco prima di lasciare la conferenza stampa.

Mourinho in conferenza stampa: "Meritiamo questa finale" "E' stato un percorso lungo e diverso dal nostro avversario, loro arrivavano dalla Champions. Ce lo meritiamo, sicuramente. Già dalla scorsa settimana diciamo che vogliamo giocarla e lo meritiamo. Abbiamo lavorato per questo, per essere in condizione di lottare per questo titolo. Pressione ed emozione? Si contiene lavorando, che è quello che abbiamo fatto, anche se con poco tempo. Negli ultimi due mesi abbiamo giocato spesso, viaggiato, ci sono stati infortuni. La storia gioca? Non credo, anche se Mendilibar la pensa diversamente. Ho rispetto per lui. Pensa che siano favoriti perché hanno più esperienza, perché per loro giocare una finale di coppa è quasi una normalità. Per noi è un evento, ma quando la partita inizierà, noi saremo lì".