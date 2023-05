Rifinitura ok per Spinazzola e Dybala: se il primo è sicuro di partire dal 1', per l'argentino più probabile un impiego a gara in corso non avendo i 90' nelle gambe. Al suo posto scalpita El Shaarawy, uno dei più in forma. Mendilibar senza lo squalificato Acuna: c'è Alex Telles. La finale di Europa League è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD

