Tantissimi vip saranno presenti alla Puskas Arena per assistere alla finale tra Roma e Siviglia: da Totti e gli altri ex giocatori giallorossi come Rizzitelli e Candela alle star del cinema come Mastandrea e Leo, senza dimenticare i protagonisti della musica come i Maneskin, Noemi e l'immancabile Venditti. Ecco i nomi più celebri attesi a Budapest

