Europa League, il calendario della Roma

Dopo la finale raggiunta nella scorsa stagione la Roma è pronta a ricominciare il suo percorso in Europa League. Urna benevola per i giallorossi, che dalla prima fascia hanno trovato un girone sulla carta piuttosto abbordabile. Nel gruppo G esordio sul campo dello Sheriff Tiraspol, poi la prima in casa con il Servette e il doppio incrocio con lo Slavia Praga. Dunque la trasferta in Svizzera e l'ultima all'Olimpico con lo Sheriff: ecco date e orari delle gare della squadra di Mourinho

