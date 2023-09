Dove vedere Atalanta-Rakow in tv

La partita tra Atalanta e Rakow, valida per la prima giornata del girone D di Europa League , si gioca allo Gewiss Stadium di Bergamo questa sera, giovedì 21 settembre , alle ore 21 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani. Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere gli approfondimenti pre , dalle ore 20, e postpartita , su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . Leo Di Bello in conduzione, con lui in studio Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo.

I numeri di Atalanta e Rakow

Questo è il primo incontro in assoluto tra Atalanta e Raków Czestochowa in una competizione europea: in generale, la Dea non ha mai affrontato una squadra polacca in Europa. Il Raków Czestochowa non ha mai giocato in una grande competizione europea prima di questa edizione di Europa League. Questa sarà solo la seconda volta in assoluto per l'Atalanta nella fase a gironi di Europa League: nella prima, ha vinto il proprio girone rimanendo imbattuta, nel 2017/18 (4V, 2N), vincendo tutte e tre le partite casalinghe. Il Raków Czestochowa sarà la 28^ squadra polacca diversa a competere in una grande competizione europea e la prima squadra polacca esordiente dai tempi del Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, nel 2003/04. L'ultima squadra polacca a vincere la prima partita in assoluto in una grande competizione europea è stata l’Arka Gdynia, contro il Beroe Stara Zagora nella Coppa delle Coppe 1979/80. Tra Europa League e Champions League, l’Atalanta è rimasta imbattuta nella prima giornata della fase a gironi in tre delle quattro partite (2V, 1N), l’unica sconfitta in questa gara è stata contro la Dinamo Zagabria nel settembre 2019 (0-4). L’Atalanta non ha segnato nella gara più recente nelle competizioni europee (0-2 contro il Lipsia nei quarti di Europa League nell’aprile 2022), dopo che aveva realizzato 23 gol nelle 12 partite precedenti. Dopo la sconfitta nell’ultima partita interna nelle competizioni europee (0-2 contro il Lipsia nei quarti di finale di Europa League nell’aprile 2022), l’Atalanta potrebbe perdere due gare interne di fila per la prima volta nella sua storia, mentre solo una volta non ha segnato per due incontri consecutivi tra le mura amiche in questi match (tra 1989 e 1990). Nessuna squadra ha segnato più gol dell'Atalanta da fuori area nelle ultime cinque stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2019/20): 55, al pari del Manchester City.