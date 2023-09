Ufficializzate anche le liste delle squadre italiane impegnate in Europa e in Conference League. Per ragioni legate al fair play finanziario, la Roma esclude i nuovi acquisti Kristensen e Azmoun e tiene dentro gli infortunati di lungo corso Abraham e Kumbulla. Zalewski e Bove in lista B. Fuori l'infortunato Castrovilli nella Fiorentina, mentre non ci sono esclusioni eccellenti nell'Atalanta. Ecco l'elenco completo

LE LISTE DELLE SQUADRE IN CHAMPIONS LEAGUE