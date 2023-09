Dopo il gol in campionato nel 7-0 all'Empoli, ancora un problema fisico per il centrocampista portoghese che lascia il campo dopo 28 minuti di gioco. Nelle prossime ore gli accertamenti per capire l'entità dell'infortunio

Dura appena 28 minuti la prima partita europea di Renato Sanches con la Roma, nel debutto in Europa League sul campo dello Sheriff Tiraspol . Il portoghese, apparso sin da subito fuori dal gioco, dopo un'azione offensiva dei giallorossi si è avvicinato alla panchina chiedendo il cambio. Si sospetta un fastidio muscolare per l'ex Psg, che ha lasciato il campo in favore di Leandro Paredes .

Sanches, nelle prossime ore gli esami strumentali

Dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare gli impegni di campionato contro Verona e Milan (entrambi i match persi dai giallorossi), il centrocampista ha alzato bandiera bianca poco prima della mezz'ora. Problemi che dunque tornano a tormentare il portoghese, dopo i fastidi muscolari che lo scorso anno in Francia lo hanno costretto a saltare un totale di 19 partite in maglia Psg. In attesa degli accertamenti ai quali si sottoporrà nel corso delle prossime ore, la speranza per José Mourinho è di non dover fare a meno per troppo tempo di uno degli acquisti dell'ultimo calciomercato estivo.