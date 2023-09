Dove vedere Sheriff-Roma in tv

La partita tra Sheriff Tiraspol e Roma, valida per la prima giornata del giorne G di Europa League , si gioca allo stadio Sheriff oggi, giovedì 21 settembre , alle ore 18:45 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Aldo Serena. Diretta Gol con Dario Massara. Da non perdere gli approfondimenti pre , dalle ore 18, e postpartita , su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . Leo Di Bello in conduzione, con lui in studio Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo.

I numeri di Sheriff e Roma

Questo sarà il primo incontro ufficiale per lo Sheriff Tiraspol contro la Roma, con l'Inter che è l'unica squadra italiana precedentemente affrontata dai moldavi in Europa; coi nerazzurri sconfitta in entrambi gli incontri nella fase a gironi della Champions League 2021-22. La Roma non ha mai affrontato una squadra moldava nelle competizioni europee; l'ultima volta che i giallorossi hanno affrontato una squadra di una determinata nazione per la prima volta in Europa è stato nel settembre 2017, battendo 2-1 la formazione azera dell'FK Qarabag in Champions League. Questa sarà la sesta presenza dello Sheriff Tiraspol nella fase a gironi di Europa League; la squadra moldava non è mai riuscita a passare alla fase successiva nelle cinque partecipazioni precedenti (2009-10, 2010-11, 2013-14, 2017-18, 2022-23). La Roma, finalista nell'ultima partecipazione in Europa League nel 2022-23, ha superato la fase a gironi in tutte e cinque le precedenti partecipazioni alla competizione: 2009-10, 2016-17, 2019-20, 2020-21 e 2022- 23. La Roma non subisce più di un gol in una gara europea da 12 gare consecutive (dalla sconfitta interna per 2- 1 vs Real Betis), parziale in cui ha incassato solo sette reti. Lo Sheriff Tiraspol ha perso solo una delle ultime sette gare in competizioni europee (4V, 2N), tutte giocate tra le fasi preliminari di Champions ed Europa League di questa stagione, mantenendo però la porta inviolata solo due volte nel parziale. La Roma è stata la squadra a tentare più tiri nella scorsa stagione in Europa League (214), oltre ad essere stata quella a subirne di più: 184, almeno 48 più di ogni altra formazione.