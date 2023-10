Giovedì 5 ottobre la Roma ospita il Servette all'Olimpico. Dopo la rabbia post rigori a Budapest, Mourinho vuole ripartire da quelle lacrime per riprovarci e vincere un'altra Coppa europea con i giallorossi. Da non perdere su Sky l'intervista dell'allenatore portoghese a "Buffa Talks", ospite di Federico Buffa e Federico Ferri: la prima parte è in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand

Da Setubal a Tirana. Da Budapest a Dublino. Passando attraverso 26 trofei conquistati in carriera, con un respiro europeo da "Imperatore". Alzando due Champions League con Porto e Inter, una Coppa Uefa sempre con il Porto, una Europa Legue con il Manchester United e la Conference League tatuata sulla pelle a Tirana. Ci sono ancora 6-7 mesi per alzare un altro trofeo in Europa, ha ricordato Mourinho durante "Buffa Talks". Energia e ambizione. Dopo la rabbia post rigori a Budapest, ripartire da quelle lacrime per riprovarci. Il patto con Dybala, la squadra e i leader nuovi, a partire da Lukaku.

Obiettivo finale a Dublino

L'imperativo è arrivare fino in fondo a Dublino. Dopo 219 partite giocate finora in Europa: 122 vinte con 319 gol segnati. In mezzo le 16 partite europee vinte con la Roma, 51 gol segnati e 27 subiti. Pronti a ripartire, dopo aver battuto in trasferta lo Sheriff, giovedì sera contro il Servette. L'Europa torna all'Olimpico sotto il segno di un allenatore sempre più punto di riferimento per la squadra e i tifosi.