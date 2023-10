Roma-Servette, la conferenza LIVE di Mourinho

Bove ha fatto bene col Frosinone. Domani sarà ancora titolare? Quanto fa comodo avere un giocatore dinamico come lui?

"Fatemi fare un po' lo scemo, ne ho il diritto. Datemi un pochino di credito almeno in questo, quando sono arrivato lui doveva andare in prestito in Serie C. Scherzi a parte, Bove domani gioca di nuovo, è un ragazzo sano, non ha storia clinica, lavora sempre bene anche quando non gioca, una qualità preziosa nel calcio di oggi. Spesso i ragazzi non hanno questa continuità e forza mentale. Lui è straordinario, più minuti fa in quest'età e più c'è possibilità di evoluzione. Sono molto orgoglioso di avergli dato questa opportunità di crescita in due anni, anche se sono un allenatore terribile