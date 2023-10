Dove vedere Roma-Servette in tv

La partita tra Roma e Servette, valida per la seconda giornata del girone G di Europa League , si gioca allo stadio Olimpico di Roma questa sera, giovedì 5 ottobre , alle ore 21 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere gli approfondimenti pre , dalle ore 20, e postpartita , su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . Leo Di Bello in conduzione, con lui in studio Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Dalle 23.30, nel dopo partita, ospite in studio anche Diego Dominguez , per parlare del mondiale di rugby, in particolare del match dell’Italia, che venerdì si giocherà un posto ai quarti di finale contro la Francia.

I numeri di Roma e Servette

Roma e Servette si affrontano per la prima volta in assoluto; i giallorossi hanno vinto sei delle sette gare interne precedenti contro squadre svizzere, l’eccezione è l’1-3 contro il Basilea in Champions League nell’ottobre 2010. La Roma è imbattuta da cinque partite nelle coppe europee dopo aver battuto 2-1 lo Sheriff Tiraspol nella prima giornata (3V, 2N) e non registra una striscia migliore dal febbraio-aprile 2021 sempre in Europa League (sei gare di fila senza perdere). La Roma ha vinto la gara d'esordio in questa Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, ma solo una volta ha ottenuto il successo in entrambe le prime due partite nella fase a gironi di una coppa europea nella propria storia (nel settembre 2021 in UEFA Europa Conference League con José Mourinho in panchina). Il Servette non ha mai affrontato una squadra italiana nelle coppe europee in precedenza; l’ultima volta che i granata hanno sfidato una formazione di una nazione mai affrontata prima in Europa risale all’agosto 2020, battendo gli slovacchi dell’MFK Ruzomberok 3-0 nei preliminari di UEFA Europa League. La Roma ha perso solo una delle ultime 26 gare interne nella coppe europee (19V, 6N), avendo vinto le ultime cinque di fila dopo l’1-2 contro il Betis nella scorsa fase a gironi della Europa League. Il pressing della Roma nella prima giornata ha prodotto l'interruzione alta di 25 sequenze degli avversari, meno solo di Liverpool (28) e Brighton (25) in questa Europa League. La Roma ha registrato cinque sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria nella prima giornata di questa Europa League, meno solo di Hacken e West Ham (entrambe 6). Avendo perso 0-2 contro lo Slavia Praga nella prima giornata, il Servette potrebbe diventare la terza squadra svizzera a perdere entrambe le prime due partite al debutto in Europa League, dopo il Losanna nel 2010/11 e il Lugano nel 2017/18.