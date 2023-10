Giovedì 26 ottobre la terza giornata della fase a gironi. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea. Due le squadre italiane in campo: Roma e Atalanta. Studi pre e post partita condotti da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo

Giovedì 26 ottobre si giocano gli incontri della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. Due le squadre italiane, la Roma e l’Atalanta. A scendere in campo per prima, alle 18.45, sarà l’Atalanta, in trasferta in Austria contro lo Sturm Graz. Alle 21.00 sarà la volta della Roma, che all’Olimpico riceverà la visita dei cechi dello Slavia Praga. Il match della Roma in diretta anche su Sky Sport 4K e in chiaro su TV8. Rinviate Villarreal-Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv-Zorya.