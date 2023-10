La partita tra Roma e Slavia Praga, valida per la terza giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 26 ottobre alle ore 21.00 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Aldo Serena. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 , alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi , Andrea Marinozzi , Stefano De Grandis, Margherita Cirillo e Flavio Tranquillo , ospite speciale del post partita. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Roma e Slavia Praga

L'unico precedente tra Roma e Slavia Praga in una grande competizione europea risale ai quarti di finale della Coppa UEFA 1995-96, con un risultato complessivo di 3-3 nei due match e la qualificazione al turno successivo da parte della squadra ceca, grazie ai gol segnati in trasferta. La Roma è rimasta imbattuta in quattro delle sei sfide contro squadre ceche in competizioni UEFA (3 vittorie, un pareggio); i tre successi dei giallorossi contro queste avversarie sono tutti arrivati in gare casalinghe. Lo Slavia Praga ha perso sei delle precedenti sette trasferte europee contro squadre italiane, pareggiando la più recente nella fase a gironi della Champions League 2019-20, contro l'Inter (1-1). La Roma ha vinto le prime due partite in questa Europa League, nella sua storia non ha mai ottenuto tre successi nelle prime tre gare stagionali nella fase a gironi in competizioni europee. La Roma ha vinto le ultime quattro sfide della fase a gironi di Europa League: si tratta della serie più lunga di successi consecutivi da parte dei giallorossi nella fase a gironi di una grande competizione europea (Champions League, Coppa UEFA/Europa League e UEFA Conference League). Lo Slavia Praga ha vinto entrambe le partite della fase a gironi di Europa League in questa stagione, segnando otto gol (0 subiti) nel parziale: record nel torneo in corso. È la prima volta che la squadra ceca vince le prime due gare della fase a gironi di una grande competizione europea.