Grifo come Toni e Del Piero

L'attaccante italiano segna 3 reti contro il Backa Topola nell'ultimo turno di Europa League e regala la vittoria al suo Friburgo, secondo a 6 punti, gli stessi del West Ham in testa al Girone A. Con questa tripetta storica, Grifo eguaglia, in una sera sola, due importanti record appartenenti a Toni e Del Piero

Vincenzo Grifo segna una tripletta contro il Backa Topola: determinante per la vittoria, in rimonta, del suo Friburgo nell'ultimo turno di Europa League. Dopo l'iniziale vantaggio della formazione serba con Petrovic, il classe 1993 ribalta il match nel secondo tempo: firma il pareggio su calcio di rigore, poi il 2-1 su calcio di punizione, complice l’indecisione del portiere avversario, e infine piazza un tiro forte sul primo palo al 73’, dopo il cross del compagno, per il definitivo 3-1. Al termine della terza giornata, la squadra tedesca si prende la testa del Girone A in coppia con il West Ham (sconfitto dall'Olimpiacos per 2-1), entrambi a 6 punti. Dopo la bella vittoria di squadra arriva anche una soddisfazione personale: grazie a queste tre reti, l'attaccante italiano eguaglia i record di Toni e Del Piero.