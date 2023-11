Le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della gara con lo Sturm Graz: "Sarà una partita importante ma non ancora decisiva. Vogliamo fare risultato per chiudere il discorso qualificazione con lo Sporting. Abbiamo imparato dal match di andata, non dovremo fare gli stessi errori. Gli infortunati? Nulla di grave, anche De Ketelaere non preoccupa più di tanto"

Nel match di andata un pareggio al sapore di beffa, dopo una partita condotta a lungo ma non chiusa nonostante la superiorità numerica. Ma adesso per l' Atalanta c'è un'altra grande occasione per chiudere i conti. Nuovo scontro con lo Sturm Graz , con la Dea ancora padrona del proprio destino. Prima in classifica nel girone D con 7 punti, la squadra di Gian Piero Gasperini può ipotecare al Gewiss Stadium il discorso qualificazione. Intervenuto a Sky Sport , l'allenatore nerazzurro ha presentato la gara valida per la quarta giornata di Europa League .

Sarà la gara spartiacque del girone?

"La matematica non è un'opinione, sarà una partita importante perché è la quarta del girone, ma non è ancora determinante. Speriamo di fare un buon risultato, così diventerà determinante quella con lo Sporting"

Come stanno gli infortunati?

"Non sono infortuni gravi, però, quando hai partite così ravvicinate, tre o quattro giorni non sono sufficienti per recuperare. Questo fa parte dell’organizzazione di tutte le squadre, a noi non era ancora capitato, ora avremo questa emergenza e cercheremo di superarla bene"

L'infortunio che preoccupa di più è quello di De Ketelaere?

"Ha un problema al collaterale, non è una cosa così seria. Avrà bisogno di tempo, ma nel calcio è un infortunio abbastanza comune e banale, ce ne sono di più seri"

Cosa ha lasciato la partita con l'Inter? C'è conforto per la prestazione?

"Conforto non tanto, abbiamo fatto una bella prestazione e ci auguravamo di raccogliere almeno un punto. Ma ora testa all'Europa League, perché è un'altra competizione ed un'altra partita, dovremo mettere tutta la nostra attenzione qui"

Giocherà Muriel e ci sarà turnovere in porta?

"In porta non credo sia il momento di cambiare, non sarebbe giusto. È più probabile che magari possa succedere in altre partite. Muriel ha sempre giocato, per noi è una risorsa come tutti quelli che ci sono"

Quanto incide sul vostro gioco la crescita di Scamacca?

"È direttamente proporzionale. Se riusciamo ad avere un terminale in attacco come lui sta dimostrando di essere e come pensiamo possa diventare per tutto il campionato, il nostro valore cresce. Davanti abbiamo anche Lookman e Muriel in un buon periodo, dispiace per De Ketelaere ma recupererà in fretta. Però bisogna confermarsi e serve avere continuità per più gare"

Quale insegnamento avete tratto dalla gara di andata?

"Abbiamo avuto delle difficoltà nella fase iniziale, perché in Europa si trovano squadre veloci e abituate a vincere. Anche in inferiorità numerica loro hanno fatto una prestazione importante, mentre noi abbiamo avuto un calo di convinzione quando avevamo la partita in mano. È bastato un episodio e abbiamo pareggiato una gara che dovevamo vincere. Ora è un'altra partita e dovremo essere molto attenti e concentrati"