Dove vedere Atalanta-Sturm Graz

La partita tra Atalanta e Sturm Graz, valida per la 4^ giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 9 novembre alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 , in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Aldo Serena. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo. Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

L'unico precedente incontro dell'Atalanta contro una squadra austriaca è stato il pareggio 2-2 contro lo Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League. In tutte le competizioni europee, l’unica vittoria dello Sturm Graz in 13 tentativi contro squadre italiane è stata un successo per 1-0 in trasferta contro la Lazio nella Coppa UEFA 2002/03 (6 pareggi, 6 sconfitte). L'Atalanta ha vinto sei delle otto partite casalinghe disputate in Europa League (1 pari, una sconfitta) e ha registrato una vittoria per 2-0 contro il Raków Czestochowa nella prima giornata della fase a gironi di questa edizione. Nelle ultime due stagioni disputate in Europa (2021/22 e quella attuale), l’Atalanta ha disputato 15 partite (incluse le qualificazioni), segnando almeno due reti in ben 11 di queste, incluse tutte le ultime tre. In caso di vittoria, lo Sturm Graz otterrebbe sette punti dopo le prime quattro gare della fase a gironi dell’Europa League, mai così tanti a questo punto del torneo nella competizione; con un pareggio, invece, eguaglierebbe il bottino della scorsa stagione. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Raków Czestochowa nella seconda giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League, lo Sturm Graz cerca di vincere due trasferte consecutive nelle competizioni europee principali per la prima volta, con questa che sarà la 48^ gara esterna.