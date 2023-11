" Oggi è mancato tutto ", esordisce Mourinho. "Ma non voglio parlare tanto: la scelta di non far parlare i giocatori con la stampa è stata mia, e Belotti ha parlato solo perché lo ha fatto subito dopo la partita. Nessuno deve parlare perché non c’è molto da dire oltre a quello che dico io. Risultato meritatisimo per loro e per noi. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i giocatori negli spogliatoi, cosa che di solito non mi piace fare perché arrivo con l’adrenalina della partita. Stavolta, vedendola da lontano, dalla tribuna, sono arrivato negli spogliatoi con la tranquillità giusta".

"Uno solo su 11 con testa e gambe"

Poi continua: "Quello che ho detto rimane tra di noi, lo Slavia oggi ha meritato al 100%. Non ha funzionato niente, l’assenza di Zalewski poteva essere una scusa ma abbiamo giocato così male che non voglio usare scuse. Dal punto di vista individuale sono stati pochissimi i giocatori che hanno avuto l’atteggiamento giusto e professionale che esigo io. Da parte di tanti, invece, ho visto un atteggiamento non corretto per una partita seria, con degli obiettivi. Un brutto colpo in vista del derby? Sono partite completamente isolate. Ma non significa che la partita importante non fosse quella di oggi. Meritiamo il peso della sconfitta. Quando il miglior giocatore della nostra squadra, che ha giocato dando tutto, è un ragazzino di 20 anni che fino a due anni fa non era in prima squadra, c'è qualcosa che non va. Abbiamo avuto un solo giocatore su 11 con gambe e testa. Con uno su 11 non puoi vincere la partita. L’unico che non meritava di perdere era Bove, tutti gli altri e io stesso meritiamo la sconfitta".