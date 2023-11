Vince il Brighton, Friburgo show: i risultati LIVE

Il Brighton vince con l'AEK, cinque gol del Friburgo contro l’Olympiacos. Bene anche Rennes, Sparta Praga, Rakow e West Ham. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea. Qui risultati e marcatori

