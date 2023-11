Durissimo Mourinho dopo il pari con il Servette, con alcuni dei suoi giocatori accusati di essere troppo "superficiali". "C'è chi non ha una grande storia europea e gioca queste partite senza l'atteggiamento giusto. Non vengano a chiedermi di giocare di più. Mandarli via? Non me lo posso permettere, non sono Guardiola"



Non fa nomi, ma Mourinho è durissimo con “qualcuno” dei suoi, dopo il pareggio contro il Servette. L’accusa è quella di troppa “superficialità”, parola che lo Special One ripete più volte nell’intervista post partita a Sky, illustrando molto chiaramente quale sia il problema della Roma secondo lui. “Le occasioni mancate sono state importanti ma quello che non mi è piaciuto è stato l’inizio del secondo tempo, una cosa che succede spesso. Io nell’intervallo martello sempre i miei, è logico che una squadra che perde 1-0 in casa e rientrerà attaccando sotto la porta con i suoi tifosi sarà vogliosa di recuperare, ma noi invece entriamo in campo in modo superficiale. Alcuni giocatori hanno perso un’opportunità una volta di più. Aouar? Non parlo di lui, ma di alcuni giocatori in generale. Anche alcuni partiti dalla panchina che sono entrati con l’atteggiamento non giusto”.

"I playoff non sono un dramma" “Non è un dramma giocare i playoff ma sarà difficile contro una squadra che viene dalla Champions”, prosegue Mourinho. “Per me è più drammatico questo atteggiamento di alcuni giocatori che si ripete. E' una cosa che non capisco. Io ho giocato 150 partite di Champions che sono più 'importanti' di queste, eppure la mia motivazione per giocare queste partite è altissima; e invece c’è gente che non ha una grande storia in Europa e che lo fa in modo superficiale. E c'è chi è sempre presente, con 90' di concentrazione, ma non ho bisogno di fare i nomi, sono sempre gli stessi”.