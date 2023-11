Dove vedere Servette-Roma

La partita tra Servette e Roma, valida per la 5^ giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 30 novembre alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 , in chiaro su TV8 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Paolo Assogna. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Servette e Roma

La sconfitta del Servette per 4-0 in casa della Roma al secondo turno rappresenta l'unico precedente della squadra svizzera contro un’avversaria italiana in Europa. La Roma ha vinto le ultime due trasferte contro squadre svizzere - successo contro il Basilea nel 2010 e lo Young Boys nel 2020 - dopo che i giallorossi non avevano strappato la posta piena in nessuna delle precedenti quattro gare esterne contro queste avversarie (2 pari, 2 sconfitte). Dopo il successo per 2-1 contro lo Sheriff Tiraspol alla quarta giornata, il Servette potrebbe vincere due partite consecutive in una grande competizione europea per la prima volta dal 1984, quando si impose in entrambe le sfide del primo turno di Coppa delle Coppe contro l'APOEL Nicosia. La Roma ha perso 2-0 in casa dello Slavia Praga alla quarta giornata; i giallorossi non subiscono due sconfitte di fila in Europa League da marzo 2017 (contro Villarreal e Lione). La Roma non ha trovato il gol in cinque delle ultime sei trasferte in competizioni europee dopo una serie di 24 gare esterne di fila con reti all’attivo, compresi preliminari (39 marcature complessive nel parziale, 1.6 di media a match). La Roma non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due sfide consecutive nelle ultime 12 trasferte (3 vittorie, 4 pari, 5 sconfitte) disputate in competizioni europee, perdendo l’ultima partita di questa serie lontana dall’Olimpico (2-0 contro la Slavia Praga).