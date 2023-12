La Roma affronta lo Sheriff Tiraspol nell'ultimo turno del girone G di Europa League (match in diretta tv giovedì 14 dicembre alle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mourinho cambia sei giocatori rispetto al pareggio contro la Fiorentina. In porta Svilar prende il posto di Rui Patricio. A centrocampo spazio per Renato Sanches, Aouar e Karsdorp. Assente Dybala per infortunio: sarà Belotti ad affiancare Lukaku in attacco

