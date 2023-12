Giallorossi preceduti in classifica dallo Slavia Praga e destinati al playoff. Ne ha parlato José Mourinho: "Paghiamo la partita orribile giocata a Praga. Ora dovremo giocare due gare in più, non ce n'era bisogno". L'emozione per il gol del baby Pisilli: "L'ho visto piangere e sono dovuto scappare per non farlo anch'io...". E sulle ambizioni della sua Roma: "Non abbiamo paura di nessuno in Europa e lottiamo per il 4° posto in campionato"

Non riesce al sorpasso negli ultimi 90 minuti alla Roma, preceduta al traguardo dallo Slavia Praga. I giallorossi battono 3-0 lo Sheriff Tiraspol, ma il contemporaneo 4-0 dei cechi al Servette rimanda i giallorossi al playoff per proseguire l'avventura in Europa League. Ne ha parlato José Mourinho nel post-partita: "Siamo secondi per colpa nostra. Ha pesato un’unica partita orribile, quella giocata a Praga, che ha deciso il primo posto. In casa abbiamo sempre vinto, così come solo nella prima trasferta. Paghiamo per colpe nostre: il playoff significa giocare due partite in più per una rosa che non ha bisogno di gare in più ma in meno. Lo dovremo fare con una squadra importante di Champions, ma nemmeno loro saranno felici. Il Benfica era arrivato ai quarti e puntava a restare in Champions… Sono tutte squadre attrezzate per restare lì: andare in Europa League diventa una responsabilità per loro. Non ci sono Psg e United, noi speriamo non succeda come l’anno scorso: dopo aver battuto Salisburgo, Real Sociedad e Bayer Leverkusen sembrava avessimo vinto contro una squadra delle Far Oer…".