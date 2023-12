Dove vedere Rakow-Atalanta

La partita tra Rakow e Atalanta, valida per la 6^ giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 14 dicembre alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Rakow e Atalanta

Il Raków Czestochowa ha affrontato solo una volta una squadra italiana in Europa: sconfitta contro l’Atalanta nella gara di andata di questa Europa League (2-0). Le squadre italiane hanno vinto le ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee contro formazioni polacche, l’ultimo successo interno di quest’ultime è stato del Wisla Krakow contro il Parma nel 2002/03 in Coppa Uefa (4-1). Il Raków ha interrotto una serie di sei gare in Europa senza successi (2 pareggi, 4 sconfitte) dopo l’ultima gara contro lo Sturm Graz (1-0) e potrebbe ottenere due vittorie di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta. L’Atalanta non ha mai perso una partita nella fase a gironi di Europa League (7 vittorie, 4 pareggi), la Dea è la squadra che conta più gare in questa fase del torneo senza alcuna sconfitta (11 appunto). L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 partite in competizioni europee (7 vittorie, 3 pari), tra cui le cinque più recenti (3 vittorie, 2 pareggi) – con Gasperini alla guida la Dea solo nel 2017 ha registrato una serie più lunga senza sconfitta in Europa, preliminari esclusi (sei match in quel caso). L’Atalanta ha pareggiato l’ultima trasferta contro lo Sturm Graz, solo una volta la Dea ha registrato due pareggi di fila fuori casa nella sua storia nelle competizioni europee: tra settembre e novembre 2017 (contro Lione e Apollon Limassol in Europa League). La curiosità: l’Atalanta è la squadra che ha subito il minor numero di tiri in porta in questa stagione di Europa League (11).