'Core de Roma' direbbero da quelle parti, l'espressione che più di tutte racconta cosa sono i colori giallorossi per Niccolò Pisilli. Nato nella capitale, tifoso della Roma, gioca nelle giovanili della sua squadra del cuore (12 partite, 2 gol, 1 assist tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Primavera) prima di appordare, quest'estate, tra i professionisti. L'esordio in Serie A si fa ancora attendere, quello in Europa League, invece, è da sogno: 17 minuti e primo gol con i grandi. Quasi non ci crede il baby giallorosso che esulta metendosi le mani nei capelli, si può solo immaginare l'emozione provata nel sentire l'Olimpico urlare il suo nome. A fine partita si lascia andare a lacrime di gioia tra abbracci dei compagni e il sorriso soddisfatto di Mourinho.