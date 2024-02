Il calendario dei Playoff di Europa League

Giovedì 15 febbraio 2024, le gare d’andata degli spareggi per un posto negli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Due squadre italiane in campo: la Roma, in Olanda contro il Feyenoord, e il Milan, in casa con il Rennes, live anche su Sky Sport 4K. Anche gli studi pre e post partita in 4K HDR

