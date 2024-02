Il Milan torna in campo in Europa per il playoff di Europa League contro il Rennes: "Giocare una coppa che il club non ha mai vinto è uno stimolo. Siamo il Milan e dobbiamo partecipare con l'ambizione di andare fino in fondo, anche se sarà difficile, basti pensare a Liverpool e Leverkusen. Kjaer sta bene, Thiaw verrà convocato". Partita live giovedì 15 febbraio alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Il Milan torna in campo in Europa. Dopo l'esclusione dagli ottavi di Champions nel girone con Dortmund, Psg e Newcastle, Pioli&Co affrontano gli spareggi di Europa League contro i francesi del Rennes. Andata a San Siro, ritorno in Francia giovedì 22 con in palio un posto agli ottavi. Così Pioli ha anticipato i temi della partita a Sky Sport. Match live giovedì 15 febbraio alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Il Milan in Europa torna a casa, ma questa coppa non l'ha mai vinta… "E' sicuramente una motivazione in più, qualche mese fa abbiamo vissuto la delusione della Champions, ma ora la nostra Champions è l'Europa League. Non averla mai vinta nella storia del club è sicuramente uno stimolo in più. Saremo concentrati. Loro sono una squadra che sta bene, serviranno energie e volontà di far bene".

È una mini Champions? Ci sono squadre di altissimo profilo in Europa League "Dobbiamo sempre vivere gara dopo gara, ora c'è un doppio scontro col Rennes e pensiamo a questo. Siamo il Milan e dobbiamo partecipare a questa coppa con l'ambizione di andare fino in fondo; anche se sarà difficile, basti pensare che ci sono squadre come Liverpool e Leverkusen". EUROPA LEAGUE Lista Uefa Milan: Krunic out, Bennacer e Gabbia in

È un buon momento per il Milan, lei ha anche festeggiato le 100 vittorie in A in rossonero "Sì, siamo in un buon momento. Sappiamo che esistono momenti negativi nel corso di una stagione e che vanno superati. L'abbiamo fatto e ora dobbiamo portare avanti i momenti positivi. Abbiamo festeggiato le mie cento vittorie? È stata la festa di un gruppo, quello che cerca sempre di migliorarsi. Abbiamo anche festeggiato Chukwueze per la finale di Coppa d'Africa. Il gruppo ha voglia di fare bene".

Come stanno Kjaer e Thiaw? "Simon sta bene, ha recuperato bene e penso possa essere della partita, così come sarà convocato Thiaw, anche se con minutaggio ridotto".

Cosa ne pensa del Rennes? "L'abbiamo preparata bene, li abbiamo seguiti, sono una squadra veloce, rapida e verticale. Hanno tanti ragazzi giovani, di qualità e di talento. Giochiamo in casa e sarebbe importante prenderci un vantaggio in vista del ritorno".

Pioli in conferenza: "Le favorite sono Liverpool, Leverkusen e Atalanta" L'allenatore rossonero ha proseguito la sua analisi in conferenza stampa: "Il Rennes è un avversario importante, come ogni partita a livello europeo. Questa è una competizione importante, chiaro che la Champions è un gradino sopra. Vogliamo essere ambiziosi, ma pensiamo prima a superare questo turno, nelle coppe europee devi essere performante al massimo nella singola partita". Le favorite per l'Europa League: "Prima di metterci noi, passiamo il turno, per me le favorite sono Liverpool, Leverkusen e Atalanta". Sul gol di Brahim Diaz in Champions: "Sono contento, gli ho scritto ma non mi ha ancora risposto… (ride, ndr)". Sul tema attacco: "Chukwueze non ci sarà domani, ma spero ci sarà già per Monza, vediamo chi gioca, anche la panchina sarà importante".

Gabbia a Sky Sport: "Sempre sentito la fiducia del Milan" Di ritorno dall'esperienza al Villarreal per aiutare un Milan in emergenza difesa, Gabbia ha analizzato così la gara di Europa League a Sky: "Sono contento di come sta andando questo periodo per me e per la squadra - le sue parole -, sappiamo che domani sera è un'occasione per continuare. Esperienza in Spagna? Sono stati mesi importanti, ho avuto possibilità di giocare, ma ho sempre sentito la fiducia del Milan. Per noi l'Europa League è una competizione da vincere, è un grande stimolo. Corsa campionato? Pensiamo sempre a noi stessi senza guardare gli altri, l'obiettivo è sempre vincere".