Il Milan presenta la lista Uefa in occasione della doppia sfida di Europa League contro il Rennes. Pioli sostituisce Krunic, passato nella sessione di calciomercato invernale al Fenerbahce, con Bennacer. Anche Terracciano sostituirà un suo compagno di reparto, si tratta di Mattia Caldara. New entry della lista Matteo Gabbia, tornato in rossonero, dal prestito al Villarreal, a gennaio

