Il belga autore del pari a Rotterdam: "La nostra forza? Non molliamo mai, fino alla fine. L'1-1 a Rotterdam è un buon risultato. Futuro? Mi sono focalizzato solo sulla Roma, parlarne ora non ha senso"

Un gol dei suoi, di testa, al centro dell'area di rigore. Più di 350 in carriera, l'ultimo quello col Feyenoord per l'1-1 del de Kuip: "Se mi ricordavo del numero dei gol? No, ma sicuramente oggi volevamo vincere, loro sono una squadra tosta - ha aggiunto Romelu a Sky sulla gara -. Abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni e l'1-1 a Rotterdam è un buon risultato. La nostra forza? Non molliamo mai, fino alla fine. In fase di possesso costruiamo bene, la squadra è unita e vuole fare il meglio per la Roma".