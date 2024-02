Sono diverse le insidie rappresentate dalla squadra di Stephane, che da quando è subentrato a Genesio è stato capace di risollevare il morale e le prestazioni dei francesi. L'entusiasmo in primis, poi la coppia d'attacca Kalimuendo-Terrier, il talento di Doue e una vecchia conoscenza italiana. Ma c'è anche una buona notizia per i rossoneri di Pioli

La prima minaccia per il Milan è l’entusiasmo di un gruppo che vola. A Le Havre per il Rennes è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Montpellier, Lione, Nizza e Clermont, la terza consecutiva in trasferta. Il gol di Bourigeaud ha premiato una squadra capace di soffrire a lungo soprattutto nel primo tempo. Ma che è anche l’unica in Francia, insieme al Psg, a essere ancora in corsa su tre fronti: Europa League, Ligue 1 e Coppa di Francia.