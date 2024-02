Idea Musah dal 1': le probabili di Milan-Rennes

Dubbio a centrocampo per Pioli con Musah in vantaggio su Bennacer e Adli. In difesa recupera Kjaer che farà coppia con Gabbia. Thiaw torna tra i convocati dopo tre mesi. Le probabili formazioni di Milan-Rennes, in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

