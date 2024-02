L'attaccante della Roma, dopo l'1-1 siglato in Europa League, ha esultato tappandosi la bocca con una mano e puntandosi l'altra alla tempia: un gesto per chiedere lo stop al genocidio nella Repubblica Democratica del Congo, Paese di cui è originaria la madre e segnato dalla guerra e da una profonda crisi umanitaria

Una mano sulla bocca, l'altra puntata a mo' di pistola sulla tempia. Questa è l'ultima esultanza mostrata da Romelu Lukaku dopo la rete del pari siglata a Rotterdam, contro il Feyenoord. Un'esultanza non certo casuale, ma con un significato profondo, come sempre fatto nei festeggiamenti post gol dal centravanti belga. In quest'occasione il classe 1993 ha imitato lo stesso gesto che avevano eseguito i giocatori della Repubblica Democratica del Congo nella recente semifinale di Coppa d'Africa. E, infatti, il riferimento è proprio al Paese africano, travolto da violenze, scontri tra governo e ribelli e una crisi umanitaria che coinvolge milioni di persone. Lukaku ha origini congolese per via della madre e ha voluto ribadire il suo messaggio anche sui social: "REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO LIBERA! STOP SUL GENOCIDIO!".