Dopo 470 giorni un giocatore del Milan è tornato a segnare due gol in Europa. La doppietta di Loftus-Cheek contro il Rennes è la ventesima rossonera in competizioni internazionali dal 2007 a oggi: un lungo elenco con nomi di prestigio come Inzaghi e Kakà

