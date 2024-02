Il difensore rossonero ha parlato a Sky alla vigilia del ritorno del playoff in Francia: "Ci aspetta uno stadio pieno, entreremo con determinazione senza pensare all'andata. Stiamo bene e siamo delusi per il Monza, ma serve equilibrio nelle vittorie come nelle sconfitte". E sul turnover: "Io mi sento un titolare come gli altri, ci alleniamo da tanto e siamo giocatori da Milan". Rennes-Milan è in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

