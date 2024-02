L'allenatore rossonero ha introdotto il ritorno del playoff dopo il 3-0 dell'andata: "Abbiamo il destino nelle nostre mani, abbiamo un vantaggio, ma non è ancora finita". Sulla squadra: "Stanno tutti bene, sceglierò la formazione migliore. Abbiamo commesso delle ingenuità a Monza, ma non può essere una serata storta a toglierci le certezze". Rennes-Milan è in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD RENNES-MILAN LIVE

Obbligatorio svoltare subito dopo la caduta a Monza. Lo sa bene il Milan, terzo in classifica in Serie A e nuovamente impegnato nel playoff di Europa League. Si riparte dal 3-0 ottenuto nel primo round a San Siro, risultato da mantenere sul campo del Rennes per accedere agli ottavi di finale. Appuntamento giovedì al Roazhon Park (diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW), sfida da non sbagliare per proseguire il cammino nella competizione. Ne ha parlato a Sky alla vigilia l'allenatore rossonero Stefano Pioli.

Cosa ha detto alla squadra in campo durante la rifinitura?

"La partita d'andata ci ha dato un buonissimo vantaggio e abbiamo il destino nelle nostre mani, ma non è ancora finita. Dovremo essere bravi a interpretare la partita anche domani, perché il Rennes in casa mette ancora più energia".

Come sono stati i giorni post Monza?

"Abbiamo commesso delle ingenuità nella partita, che abbiamo analizzato, ma non può essere una serata storta a toglierci le certezze. Sappiamo quello che valiamo e quello che dobbiamo fare in campo, quando ci riusciamo possiamo ottenere risultati positivi".

Come sta la squadra?

"Kjaer e Pulisic stanno bene, abbiamo avuto un giorno in più di riposo e tutti stanno bene".

Jovic sarà titolare?

"Quando giochi 5 partite in 15 giorni ci può stare. Bisogna gestire bene ogni impegno, io voglio schierare la migliore formazione possibile".

Ibra può essere importante a rilanciare Leao e i singoli?

"Lui è importante a prescindere, la sua presenza è attenta e carismatica. Ha avuto tante esperienze in tutto il mondo, i suoi consigli per i giocatori giovani sono sicuramente importanti".

Quali rischi ci sono domani sera?

"Loro sono una buona squadra, sarebbe un gravissimo errore per noi pensare di avere già ottenuto la qualificazione. Li conosciamo meglio, ma proveranno a ribaltare il risultato. Abbiamo un buon vantaggio e vogliamo gestire, che non significa non cercare di non vincere la partita. Dovremo essere pronti e attenti fin dall’inizio".

È pericoloso cambiare tanti uomini dall’inizio poco abituati a giocare insieme?

"Noi lavoriamo per ottenere risultati, ma sarebbe pericoloso ad inizio stagione quando non ci si conosce. È diverso dopo 7-8 mesi insieme. A Monza ho fatto cambi dopo l’intervallo, ma non è stata colpa dei sostituiti. Non credo che 4-5 cambi possano cambiare l’identità di una squadra, semplicemente abbiamo commesso errori".

Pioli in conferenza stampa: "Non mi piace il termine turnover" L'allenatore del Milan ha parlato della sfida anche di fronte ai giornalisti: "La partita di Monza l'abbiamo analizzata lunedì. Il Rennes? Ci siamo presi un vantaggio, ma ci sarà da lavorare da squadra per qualificarci. Non mi piace il termine turnover, piuttosto gestione della squadra che ha tanti impegni ravvicinati. Farò scelte sia in previsione di domani sera che dell'Atalanta. I ragazzi stanno tutti bene e sono in condizione per poter giocare. Ci aspettiamo che il Rennes provi a fare qualcosa di diverso: proverà a fare un inizio importante per metterci in difficoltà. Le critiche? Non sono un problema".